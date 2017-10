'Gegevens eigenaren domeinnamen mogen niet onbeperkt toegankelijk zijn'

Dat stelt de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) donderdag in een brief aan een Nederlandse beheerder van domeinnaamextensies. Het bedrijf vroeg de AP een standpunt in te nemen over het onderwerp.

WHOIS-gegevens zijn de naam, het adres, het e-mailadres en het telefoonnummer van domeinnaamhouders. Volgens de regels van de wereldwijde domeinnaambeheerder ICANN moeten beheerders deze gegevens van alle domeinnaamhouders onafgeschermd publiceren.

In de Nederlandse privacywetgeving staat echter dat de contactgegevens van bijvoorbeeld eigenaren van een website slechts beperkt openbaar gemaakt mogen worden. De Nederlandse beheerder maakte dat mogelijk.

Privacywetgeving

De AP stelt verder dat het niet noodzakelijk is om de persoonsgegevens openbaar te maken. Wel moet toegang tot gegevens mogelijk zijn als dat om technische redenen noodzakelijk is. Daarnaast moeten partijen als justitie en de politie de gegevens in kunnen zien.