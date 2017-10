EU-werkgroep nog ontevreden over data-uitwisseling WhatsApp en Facebook

Dat schrijft de Artikel 29-werkgroep, die bestaat uit privacytoezichthouders van EU-landen, in een open brief aan WhatsApp-CEO Jan Koum (pdf).

De brief roept WhatsApp op "eerlijk en transparant om te gaan met data, Europese privacywetten te volgen en samen te werken met Europese privacytoezichthouders."

In een blogpost afgelopen augustus benadrukte het bedrijf dat gebruikers toestemming moeten geven voordat data wordt gedeeld. Volgens de werkgroep wordt echter niet expliciet genoeg gevraagd om die toestemming en worden gebruikers onvoldoende geïnformeerd bij het maken van een keuze.

Onder vuur

WhatsApp kwam afgelopen jaar onder vuur te liggen door de Artikel 29-werkgroep, nadat een nieuw privacybeleid vastlegde dat gebruikersdata met moederbedrijf Facebook gedeeld mag worden. Volgens toezichthouders zou de gebruiker op deze manier onvoldoende controle krijgen over data.

WhatsApp staakte vorig jaar tijdelijk met de datadeling in Europa, in afwachting van Europees onderzoek. In de brief verzoekt de werkgroep om de datadeling tussen WhatsApp en Facebook in Europa nog niet voort te zetten, zolang de toezichthouders nog niet tevreden zijn met de privacyvoorwaarden.

"Het afgelopen jaar hebben we in contact gestaan met de privacycommissies om uit te leggen hoe onze voorwaarden van 2016 en de privacy update van toepassing zijn op WhatsApp-gebruikers in Europa", zegt een woordvoerder van WhatsApp. "We blijven ons houden aan de geldende regelgeving en blijven daarnaast samenwerken met de Europese instanties om hun vragen te beantwoorden."