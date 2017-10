Facebook test opsplitsen nieuwsfeed in persoonlijk en zakelijk deel

Dat bevestigt Adam Mosseri, hoofd van het nieuwsfeed-team bij Facebook, dinsdag in een blogpost.

Mosseri schrijft dat Facebook wil zien hoe gebruikers reageren op de test, maar dat er vooralsnog geen plannen zijn om het experiment naar meer landen te brengen. Momenteel zien alleen gebruikers in Slowakije, Servië, Sri Lanka, Cambodja, Bolivia en Guatemala de test.

Als het experiment breder wordt uitgerold, zou dat grote gevolgen kunnen hebben voor bedrijven. Zij zouden enkel nog in de 'persoonlijke' nieuwsfeed kunnen komen door te betalen voor advertenties. Nu kunnen bedrijven ook nog gratis consumenten bereiken door ervoor te zorgen dat zij hun pagina 'liken'.

Zorgen

De test leidde direct tot zorgen bij online nieuwsmedia, die vaak voor een groot deel van hun bezoek afhankelijk zijn van Facebook-posts. Een journalist uit Slowakije schreef dit weekend op Medium dat de vier grootste mediapagina's uit het land hun interacties op Facebook met 75 procent hebben zien afnemen.

Mosseri benadrukt dat er "geen huidig plan is" om zakelijke Facebook-pagina's te laten betalen voor al hun posts in de nieuwsfeed of in de nieuwe Explore-feed met updates van bedrijven.

Die Explore-feed werd ook al in andere landen geïntroduceerd, maar enkel als aanvullende pagina om posts van bedrijven en media te vinden. In de meeste landen komen zij ook nog in de 'normale' nieuwsfeed terecht.

"Ons doel is om te begrijpen of mensen liever aparte plekken hebben voor persoonlijke en openbare content", aldus Mosseri. "We zullen horen wat mensen over deze ervaring zeggen om te begrijpen of we verder aan de slag moeten met dit idee."