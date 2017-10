Rechter VS maakt broncode DNA-software openbaar in belang van rechtszaak

Dat meldt ProPublica. De software, Forensic Statistical Tool (FST), werd gebruikt in het misdaadlaboratorium van New York. Met de software kan een mix van twee of meerdere soorten DNA geanalyseerd worden, waarmee kan worden vastgesteld of het DNA van een verdachte of een slachtoffer ergens aanwezig is.

Wetenschappers en advocaten vrezen echter dat er fouten in de software zitten, waardoor incorrect is vastgesteld of het DNA van een verdachte in een aangetroffen mix van DNA zit. Daardoor zouden mogelijk onschuldige mensen veroordeeld zijn.

De rechter besloot tot het openbaar maken van de broncode in een rechtszaak. Door de broncode openbaar te maken, kunnen eventuele fouten in de software gevonden worden.

In deze zaak werd de software gebruikt om vast te stellen hoe waarschijnlijk het is dat de verdachte bepaalde wapens bezat. De broncode was al beschikbaar gemaakt voor de advocaten van de verdachte in deze zaak. Zij mochten echter geen van hun bevindingen delen met anderen.

De politie van New York gebruikt de software sinds begin dit jaar niet meer.