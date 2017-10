Ruim honderd steden kandidaat voor nieuw Amazon-hoofdkantoor

Amazon wil naast zijn kantoor in Seattle een tweede hoofdkantoor bouwen dat qua omvang gelijk is aan zijn huidige thuisbasis. Het tweede hoofdkantoor moet binnen het bedrijf ook even belangrijk worden.

In het nieuwe hoofdkantoor wil Amazon 50.000 goedbetaalde banen scheppen. Daarnaast belooft het bedrijf dat door de bouw en de toegenomen economische activiteit rond het kantoor nog eens tienduizenden banen zullen worden gecreëerd.

De firma vroeg steden om zich kandidaat te stellen. Amazon zoekt specifiek naar steden die belastingtechnisch voordelig zijn, goede transportmogelijkheden hebben en toegang bieden tot talentvolle medewerkers.

Publiciteitsstunts

Onder meer New York, Boston, Miami, Austin, Newark, Pittsburgh, Phoenix, Nashville, Memphis en Detroit hebben zich kandidaat gesteld, meldt de BBC vrijdag.

Veel steden organiseerden publiciteitsstunts om de aandacht van Amazon te trekken. Zo werd het Empire State Building in New York tijdelijk in 'Amazon-oranje' verlicht. De burgemeester van Kansas City kocht duizend producten op Amazon en liet recensies achter waarin hij zijn stad aanprees.

Uiterlijk donderdagavond moesten de steden hun voorstel indienen. Verwacht wordt dat zij met miljarden aan belastingvoordeel zullen proberen om Amazon aan te trekken. Het is niet bekend wanneer het bedrijf zijn keuze bekend zal maken. In totaal werken er ruim 380.000 mensen voor Amazon, waarvan meer dan 40.000 op het hoofdkantoor in Seattle.