Twitter geeft gebruikers die ongewenste naaktbeelden plaatsen permanente ban

Dat blijkt uit aangescherpte regels die Twitter heeft opgesteld, meldt Wired.

Het strengere beleid is een gevolg van de boycot eind vorige week, waarbij veelal vrouwelijke gebruikers een dag lang wegbleven van Twitter om te protesteren. Zij vinden dat het platform te weinig doet tegen bijvoorbeeld seksuele intimidatie.

Twitter laat weten dat vooralsnog geen onderscheid wordt gemaakt tussen gebruikers die ongewenste naaktbeelden als eerste delen en gebruikers die het enkel verder verspreiden. In de nieuwe regels krijgt de eerste gebruiker een permanente ban. Bij de andere gebruikers wordt per account gekeken of hierop vaker dergelijke content wordt doorgeplaatst. In dat geval worden ook deze gebruikers permanent geweerd.

Klacht indienen

Daarnaast verruimt Twitter de definitie van ongewenst naakt. In het nieuwe beleid vallen daar bijvoorbeeld ook foto's van onder een rokje en video's gemaakt met een verborgen camera onder. Daarbij vereist het sociale netwerk niet langer dat de persoon die op de foto staat het verwijderverzoek indient.

Ook wil Twitter voortaan ongewenste seksuele toenadering strenger aanpakken. Binnen het huidige beleid wordt hierbij enkel actie ondernomen als iemand die onderdeel is van een gesprek waarbij hier sprake van is een klacht indient. Twitter belooft dat het in de toekomst het blokkeer- en negeergedrag van gebruikers gaat analyseren om te kijken of er mogelijk sprake is van ongewenst gedrag.

De nieuwe regels moeten in de komende weken worden doorgevoerd. In het aangescherpte beleid wordt ook haatsymboliek aangepakt, al is nog niet bekend hoe precies.