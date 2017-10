Google-moederbedrijf bouwt futuristische wijk in Toronto

Sidewalk Labs, een onderdeel van Alphabet, heeft het winnende bod uitgebracht om een gebied van bijna vijf hectare te ontwikkelen. Naar verluidt gaat het project minstens 1 miljard dollar kosten. Uiteindelijk wil het bedrijf de technologie inzetten in een veel groter deel van Toronto, met een omvang van ruim 3 vierkante kilometer.

De deal werd dinsdag aangekondigd door de Canadese premier Justin Trudeau en Alphabet-bestuursvoorzitter Eric Schmidt. Sidewalk Labs steekt zelf minstens 50 miljoen dollar in het installeren en testen van technologie voor de slimme stad, meldt de Wall Street Journal.

Robottunnels

In zijn voorstel voor de wijk Quayside omschreef Sidewalk Labs onder meer zelfrijdende shuttles als alomtegenwoordig vervoersmiddel. De toegang van privévoertuigen zou worden beperkt. Ook moeten er fietspaden komen die in de winter verwarmd zijn, zodat sneeuw geen barrière vormt.

Waterpijpen en bedrading voor de stroomtoevoer zal lopen via tunnels, waar ook robots doorheen kunnen rijden om pakketten te bezorgen. Via "aanpasbare gebouwen en nieuwe bouwmethodes" moeten huizen en winkels betaalbaarder worden.

Verder wil Sidewalk Labs de wijk voorzien van allerlei sensoren die bijvoorbeeld kunnen meten wanneer prullenbakken vol zitten en wanneer er sprake is van geluidsoverlast. Via een uitgebreide privacyverklaring en doorlopende transparantie over de plannen wil Sidewalk Labs zorgen over het gebruik van de verzamelde data wegnemen.

Wetten

Voor de ontwikkeling van de voorheen industriële wijk aan het water wil Alphabet wel worden uitgezonderd van veel bestaande wetten. Om de plannen van Sidewalk Labs goed uit te kunnen voeren zou een uitzondering nodig zijn op onder meer bestaande transport- en bouwvoorschriften, meldt de Financial Times.

Het is onduidelijk hoe lang Sidewalk Labs over de ontwikkeling van Quayside denkt te zullen doen. De technologie die in Toronto wordt ontwikkeld wil het bedrijf later verkopen aan andere steden.

Sidewalk Labs werd twee jaar geleden opgericht om nieuwe technologie voor moderne steden te ontwikkelen. Het eerste project van de firma was om alle 7.500 telefooncellen in New York om te bouwen tot snelle wifi-hotspots.