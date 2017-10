Hoofd onderzoekstak Facebook stapt na 18 maanden op

Dugan kondigt haar vertrek aan in een verklaring op Facebook, en spreekt van een "nieuwe uitdaging".

Het is nog niet bekend wat Dugan gaat doen na haar vertrek bij Facebook. Dat vertrek zal pas begin 2018 zijn, om te zorgen voor een "soepele transitie".

Facebook-onderzoeksdivisie Building 8 richt zich op experimentele projecten, zoals een technologie die hersengolven van mensen kan lezen, en ze kan omzetten in woorden.

Doorgezet

Hoewel dat project door Dugan is gestart, zal het ook na haar vertrek onveranderd worden doorgezet. Dat zegt Facebook-hardwarehoofd Andrew Bosworth op Twitter.

"In Silicon Valley is verschuiving gaande, en mensen in deze industrie hebben een grotere verantwoordelijkheid dan ooit tevoren", zegt Dugan in haar verklaring tegenover Recode. "De timing voelt juist om een stap terug te doen en na te denken over nieuwe manieren om bij te dragen in tijden van ontwrichting."

Voordat Dugan bij Facebook aan de slag ging, stond ze aan het hoofd van het Google-team Advanced Technology and Products, dat zaken als modulaire smartphones en slimme kleding ontwikkelde. Eerder was Dugan het hoofd van DARPA, de ontwikkeltak van de Amerikaanse Defensie.