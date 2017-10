Netflix verwelkomt ruim 5 miljoen nieuwe abonnees in goed kwartaal

Dat blijkt uit de meest recente kwartaalcijfers van het bedrijf (pdf).

Onder de streep kreeg Netflix er in de periode van begin juli tot en met eind september 5,3 miljoen abonnees bij. Dat terwijl analisten rekenden op een groei van slechts 4,5 miljoen abonnees in het kwartaal.

Het totaalaantal abonnmenten komt hierdoor te staan op 109,25 miljoen mensen. Een jaar eerder stond de teller nog op 86,74 miljoen abonnees.

Cijfers

De totale omzet van Netflix steeg in de afgelopen drie maanden naar bijna 3 miljard dollar (2,5 miljard euro), tegenover 2,29 miljard dollar een jaar eerder. In totaal haalde het bedrijf 130 miljoen dollar (110 miljoen euro) aan winst binnen, vergeleken met 52 miljoen dollar in dezelfde periode in 2016.

Die hoge omzet is vooral te danken aan de gestegen omzet uit streaming. Die steeg in het derde kwartaal met 33 procent in vergelijking met een jaar eerder naar 2,88 miljard dollar (2,44 miljard euro). Voornaamste reden van deze stijging is de groei in betalende abonnees, aldus Netflix.

Verwachtingen

Voor het vierde kwartaal van 2017 verwacht Netflix 6,43 miljoen nieuwe abonnees te kunnen verwelkomen. Daarvan moeten er 1,25 miljoen uit de Verenigde Staten komen en 5,05 miljoen uit andere landen.

Netflix maakte onlangs bekend zijn abonnementsprijzen te verhogen. Het Standaard-abonnement werd een euro duurder, de prijs voor het Premium-abonnement steeg met twee euro. Het bedrijf zegt nu in een brief naar de aandeelhouders dat de hogere omzet op de lange termijn "ons gaat helpen bij het laten groeien van ons aanbod van content".

In het afgelopen kwartaal werden er nieuwe series als Ozark, Friends from College en Marvel's The Defenders aan het aanbod toegevoegd. Daarnaast presenteerde Netflix de eigen films Death Note, Naked en To The Bone. Op 27 oktober moet er een nieuw seizoen van de serie Stranger Things verschijnen.

Volgend jaar verwacht Netflix tussen de 7 en 8 miljard dollar uit te geven aan originele content.