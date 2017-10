Rusland beboet Telegram wegens niet overhandigen decryptie-sleutels

Dat meldt Telegram-oprichter Pavel Durov op het sociale netwerk VK. Met een dergelijke sleutel is het mogelijk om versleutelde berichten van gebruikers alsnog te kunnen lezen.

Durov claimt dat de eisen van de FSB, de beveiligingsorganisatie van de staat, tegen de grondwet ingaan. In de grondwet staat dat iedereen "het recht heeft tot privacy omtrent correspondentie, telefoongesprekken, post, telegrafische en andere communicatie".

Durov gaat in hoger beroep tegen de boete, blijkt uit zijn bericht op VK. Daarin vraagt hij of advocaten die interesse hebben in de zaak contact met hem op kunnen nemen. In de komende dagen kiest hij een advocaat uit.

Terrorisme

Rusland dreigde eerder dit jaar al om Telegram te blokkeren als het zich niet zou inschrijven bij een register van overheidsdiensten. Dit wilde het bedrijf in eerste instantie niet doen, omdat het dan chatbestanden van gebruikers met de overheid moet delen als daarom gevraagd wordt. Later besloot Telegram zich alsnog in te schrijven.

Volgens de Russische autoriteiten gebruikten de daders van de aanslag in Sint-Petersburg in april Telegram om de daad voor te bereiden. Bij die aanslag kwamen vijftien mensen om het leven. De chatdienst wordt vaker door terroristen gebruikt, omdat de app versleuteld chatten mogelijk maakt.