'Online rollenspellen minder verslavend dan gedacht'

De gamers besteden zo'n 20 tot 25 uur per week aan het spelen van een MMORPG. Daarnaast besteden ze 10 tot 15 uur aan ander internetgebruik. Een gemiddelde student zit ongeveer 10 uur per week achter de pc. Opvallend is dat de MMORPG-gamers weinig verslavingsverschijnselen ontwikkelen, terwijl ze bijna vier keer langer per week achter de pc zitten dan de niet-gamers.

Bijna 85 procent van de ondervraagden is volwassen. De gemiddelde leeftijd van de MMORPG-speler is 26,8 jaar. Gemiddeld werken de ondervraagde gamers 31,4 uur per week.

Een voorbeeld van een MMORPG is Runescape . Runescape is een online adventure. In dit spel is het de bedoeling om zo hoog mogelijke 'skills' te ontwikkelen. Dit kun je doen door te vechten, toveren, quests oplossen, vissen, houthakken en ga zo maar door. Achter elke personage in het spel zit een persoon. De gratis versie van Runescape wordt inmiddels gespeeld door 2,4 miljoen spelers.