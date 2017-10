Dataverwerking Windows 10 in strijd met Nederlandse wet

Dat concludeert de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) op basis van eigen onderzoek.

Volgens de AP worden gebruikers niet duidelijk geïnformeerd over welke gegevens Microsoft gebruikt en voor welke doeleinden dat gebeurt.

Daarnaast krijgen gebruikers niet de optie om toestemming te geven voor het verzamelen van data in Windows 10. De dataverzameling kan alleen worden beperkt door gebruikers, waarbij alleen beperkte gegevens worden verwerkt.

Het is volgens de AP onduidelijk voor gebruikers welke gegevens precies worden verzameld. Microsoft kijkt onder de standaardinstellingen van Windows onder andere naar welke apps zijn geïnstalleerd, welke software wordt gebruikt en welke sites worden bezocht in browser Edge.

Sancties

Microsoft zou van plan zijn om aanpassingen te maken zodat Windows 10 niet langer de wet overtreedt. Doet het bedrijf dit niet, dan kan de AP alsnog sancties opleggen.

"We zouden bijvoorbeeld een last onder dwangsom kunnen inzetten", vertelt woordvoerder Merel Eilander van de Autoriteit Persoonsgegevens aan NU.nl. "Dat is een soort uitgestelde boete, waarbij het bedrijf dan een bepaald bedrag per dag of per week moet betalen." Eilander durft nog niet te zeggen hoe hoog die boete dan zou liggen.

Volgens Eilander volgt de Autoriteit Persoonsgegevens zijn standaard procedure. "We hebben nu ons onderzoek gepubliceerd. De handhaving van onze conclusie volgt pas later."

"Het gaat hier om immens veel gegevens", benadrukt Eilander. Windows 10 wordt volgens de AP door ruim vier miljoen Nederlanders gebruikt. "Ik kan me haast niet voorstellen dat Microsoft dit ook wil voortzetten."

'Nuances'

Microsoft stelt in een reactie (pdf) dat het onderzoek van de AP niet overal de juiste conclusies trekt. Het bedrijf zou bijvoorbeeld twee afzonderlijke privacy-instellingen in Windows door elkaar halen.

Een woordvoerder van het techbedrijf benadrukt wel dat er meegewerkt wordt door Microsoft. "Hoe dat precies ingevuld zal worden en wanneer er veranderingen worden doorgevoerd, durf ik nog niet te zeggen."