Samsung-CEO Kwon Oh-hyun stapt op wegens 'crisis van ongekende schaal'

Daarmee is Kwon niet langer algemeen directeur van het bedrijf. De topman zal zich ook niet meer verkiesbaar stellen voor de raad van bestuur zodra zijn termijn in 2018 voorbij is.

Kwon was CEO van Samsung Electronics, het dochterbedrijf van de Samsung Group dat consumentenelektronica produceert. De topman stopt ook als directeur van schermfabrikant Samsung Display.

"Ik heb hier lange tijd over nagedacht en het was geen makkelijk besluit, maar ik heb het gevoel dit niet langer te kunnen uitstellen", vertelt Kwon in een persverklaring. "We worden geconfronteerd door een crisis van ongekende schaal, en ik denk dat het tijd is voor het bedrijf om opnieuw te beginnen met jonge leiders."

Corruptiezaak

Met de crisis verwijst Kwon vermoedelijk naar botsingen binnen het bestuur van de techgigant, en de arrestatie en veroordeling van vice-voorzitter Jay Y. Lee. Hij moet een gevangenisstraf van vijf jaar uitzitten wegens corruptie.

Lee zou de voormalige Zuid-Koreaanse president Park Geun-hye hebben omgekocht met omgerekend ruim 30 miljoen euro aan steekpenningen. De president zou in ruil daarvoor goedkeuring hebben gegeven voor een fusie van twee Samsung-onderdelen. De corruptiezaak leidde al tot het aftreden van president Park.

De veroordeelde Samsung-topman ontkent. Hij stond afgelopen dinsdag tegenover de rechter in een hoger beroep.

Voorzitter Lee Kun-hee, de vader van de veroordeelde vice-voorzitter, ligt sinds 2014 ernstig ziek in het ziekenhuis. Hierdoor had de vice-voorzitter in feite de werkzaamheden van zijn vader overgenomen.

Recordkwartaal

Samsung zei eerder op vrijdag een recordkwartaal te verwachten, met een operationele winst van 14,5 biljoen Koreaanse won (ruim 10 miljard euro). Daarmee zou de winst groeien met 179 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2016.

De cijfers vallen ook positief uit omdat Samsung vorig jaar een moeizaam kwartaal had. Het bedrijf moest toen noodgedwongen de Galaxy Note 7 van de markt halen, nadat het toestel brandgevaarlijk bleek te zijn.