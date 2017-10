'Russen gebruikten Pokémon Go bij poging beïnvloeding Amerikanen'

Dat meldt CNN donderdag op basis van eigen onderzoek.

Een aan Rusland gelinkte campagne genaamd "Don’t Shoot Us" was onderdeel van de Black Lives Matter-beweging en gebruikte Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Tumblr en Pokémon Go. Er werd ook contact opgenomen met journalisten in een poging om raciale spanningen te misbruiken.

De campagne gebruikte diverse platformen om incidenten met mogelijk politiegeweld onder de aandacht te brengen. De accounts op Facebook, Instagram en Twitter van de campagne zijn geblokkeerd. Donderdagochtend waren het YouTube-kanaal en de website nog wel actief. De pagina op Tumblr bericht nu over Palestina.

De campagne lijkt uit vanuit één bron te komen, namelijk de Internet Research Agency.

Pokémon Go

Op Tumblr kondigde de campagne in juli 2016 aan een wedstrijd te organiseren met het smartphone-spel Pokémon Go. De pagina moedigde mensen aan om Pokémon te gaan zoeken in de buurt waar mogelijk politiegeweld had plaatsgevonden. Gebruikers kregen verder de opdracht om hun Pokémon de namen te geven van de slachtoffers.

De winnaars van de wedstrijd zouden cadeaubonnen voor Amazon ontvangen. Pokémon Go-ontwikkelaar Niantic zegt tegenover CNN dat het duidelijk is dat het spel misbruikt is voor promoties van derde partijen, zonder hun toestemming.

"Pokémon Go kan en werd niet gebruikt om informatie te delen tussen gebruikers in de app. Ons platform werd dus niet gebruikt", aldus een woordvoerder. "De 'wedstrijd' liet mensen screenshots maken van hun telefoon en delen via andere sociale netwerken, niet binnen ons spel."

Volgens CNN is het niet duidelijk wat de campagne probeerde te bereiken met de wedstrijd. Mogelijk was het doel om mensen die in de buurt van de locaties wonen van slag te brengen en hen te herinneren aan het politiegeweld.