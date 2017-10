37.000 mensen downloaden nep-adblocker voor Chrome

Daar werd de extensie door 37.000 mensen gedownload voordat Google hem verwijderde. De malafide extensie werd opgemerkt door het Twitter-account SwiftOnSecurity.

AdBlock Plus is een van de populairste extensies om advertenties op het web te blokkeren, met ruim 10 miljoen gebruikers. Het is onduidelijk hoe het mogelijk is dat een andere extensie met exact dezelfde naam en hetzelfde logo de Chrome Web Store kon binnendringen.

Vermoedelijk worden downloaders van de nep-extensie juist geconfronteerd met extra advertenties, die zelfs in nieuwe tabbladen worden geopend. Mensen die hier last van hebben kunnen de extensie via de instellingen van Chrome weer verwijderen.

De nepversie van AdBlock Plus