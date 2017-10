Facebook-baas Zuckerberg 'bezoekt' Puerto Rico in virtual reality

Zuckerberg en Rachel Franklin, hoofd van 'sociale virtual reality' bij het bedrijf, gebruikten de eigen app Facebook Spaces om als cartoon-avatars voor een 360-graden-video van de overstromingen in Puerto Rico te staan.

Daar gaven ze uitleg over de wijze waarop Facebook slachtoffers van de orkaan helpt, door geld te doneren en gegevens te delen met het Rode Kruis.

Het aanzicht van de grinnikende cartoon-Zuckerberg voor beelden van het zwaar getroffen Puerto Rico schoot velen echter in het verkeerde keelgat. The Guardian noemt de video van Zuckerberg "toondoof" en The Next Web spreekt van "het toppunt van smakeloosheid".

Geen stroom

Volgens een officiële website van de Puerto Ricaanse overheid zit 85 procent van de eilandbewoners dinsdag nog altijd zonder stroom en 40 procent zonder drinkwater. Veel mensen zijn ook nog moeilijk bereikbaar, want een groot deel van de mobiele zendmasten werkt niet.

Na zijn 'flitsbezoek' aan Puerto Rico schakelde de livestream van Zuckerberg en Franklin kort over naar Californië, om de eigen conferentie Oculus Connect te promoten. Daarna verschenen ze ook nog op de maan en in de woonkamer van Zuckerberg, waar de hond van de Facebook-baas als een gigant achter hem verscheen.

Dit jaar wil Zuckerberg een bezoek brengen aan alle Amerikaanse staten waar hij nog nooit is geweest. Puerto Rico geldt echter niet als een staat, maar een territorium van de VS. Het is daarom onduidelijk of hij nog van plan is om fysiek naar het eiland af te reizen.