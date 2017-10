YouTube verbiedt video's over wapenmodificaties na schietpartij Las Vegas

De videosite besloot dat verbod in te voeren na de schietpartij in Las Vegas, waar schutter Stephen Paddock verschillende aangepaste geweren gebruikte.

Paddock maakte gebruik van een 'bump stock', een speciaal soort kolf die ervoor zorgt dat een semi-automatisch geweer gaat werken als een automatisch wapen. Volautomatische wapens zijn in de VS verboden, maar de modificaties zijn wel legaal en verkrijgbaar voor rond de 100 dollar.

Voor de schietpartij in Las Vegas was op YouTube gemakkelijk te vinden hoe een bump stock op een wapen geïnstalleerd moest worden.

Aangepast

"In de nasleep van de recente tragedie in Las Vegas hebben we nauwer gekeken naar video's die demonstreren hoe wapens kunnen worden omgebouwd om ze sneller te laten vuren, en hebben we ons bestaande beleid aangepast om deze video's te verbieden", zegt een woordvoerder van YouTube tegen The Daily Telegraph.

Op YouTube is haatzaaiend en extremistisch materiaal al verboden. De videosite van Google werkt aan nieuwe algoritmen en haalt menselijke controleurs in huis om zulke video's sneller te kunnen verwijderen.

In de VS is een discussie ontstaan over de legaliteit van bump stocks. Zelfs de Amerikaanse lobbygroep NRA pleitte voor nieuwe maatregelen tegen de verkoop van de accessories, maar verduidelijkte later dat een volledig verbod niet zal worden gesteund. Wel riepen verschillende wetgevers van beide partijen al op om bump stocks te verbieden.