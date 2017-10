'Ook Google ontdekt door Rusland ingekochte advertenties'

Dat stellen ingewijden maandag tegen de Washington Post. Met de advertenties zou Rusland de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016 hebben willen beïnvloeden.

De Google-advertenties zouden in totaal minder dan 100.000 dollar hebben gekost. Dat wijst op een relatief beperkte verspreiding. Exacte statistieken over het bereik van de advertenties zijn echter nog niet bekend.

Google kon de verdachte advertenties vinden door zijn gegevens te vergelijken met die van Twitter. Dat sociale netwerk deed eerder al onderzoek naar Russische advertentiecampagnes.

Facebook

Ook Facebook ontdekte onlangs zo'n drieduizend advertenties die waren ingekocht door het Internet Research Agency, een aan de Russische overheid gelinkt instituut dat bekendstaat om zijn pogingen om met ingehuurde 'trollen' internetdiscussies te beïnvloeden. De Google-advertenties zouden niet door dit agentschap zijn ingekocht.

Over de inhoud van de Google-advertenties is nog niets bekend. Via Facebook zou Rusland hebben geprobeerd boodschappen te verspreiden die de verdeling in de VS benadrukken en vergroten. De advertenties gingen onder meer over wapenbezit, discriminatie en immigratie.

Topbestuurders van Facebook en Google zijn gevraagd om op 1 november voor het Amerikaanse Congres te getuigen. Het is nog niet bekend welke vertegenwoordigers zullen verschijnen.