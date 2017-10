Chatprogramma AIM stopt eind dit jaar

Dat meldt beheerder Oath in een blogpost.

Oath is de nieuwe naam van de internettak van Yahoo die door Amerikaanse provider Verizon is overgenomen. Onder Oath valt ook AIM-ontwikkelaar AOL, vroeger een concurrent van Yahoo. AIM is officieel een afkorting van AOL Instant Messenger.

AIM groeide eind vorige eeuw uit tot een van de bekendste chatprogramma's ter wereld, samen met ICQ en MSN Messenger.

In de blogpost door Oath meldt Oath dat AIM voor veel van zijn (hoofdzakelijk Amerikaanse) gebruikers waarschijnlijk een belangrijke rol in hun leven heeft gespeeld. Ook wordt het gebruik van de dienst in films en series als You've got Mail en Sex and the City genoemd.

Volgens Oath hebben nieuwe technologieën er echter voor gezorgd dat er niet langer een markt is voor AIM.