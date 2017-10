Kaspersky ontkent betrokkenheid bij Russische NSA-hack

De Wall Street Journal meldde donderdag op basis van ingewijden dat een medewerker van de NSA in 2015 is getroffen door Russische hackers.

De freelance-medewerker zou spionagesoftware op zijn persoonlijke computer hebben gehad. Om de software te stelen werd volgens bronnen in de inlichtingenwereld de antivirussoftware van Kaspersky misbruikt.

Vrijdag zegt Kaspersky in een verklaring "geen enkel bewijs" te hebben gezien waaruit blijkt dat het bedrijf betrokken was bij de hack. "Als een privéonderneming heeft Kaspersky Lab geen ongepaste banden met enige overheid, waaronder Rusland, en de enige conclusie lijkt te zijn dat Kaspersky Lab in een geopolitiek gevecht terecht is gekomen", aldus een woordvoerder. Kaspersky zegt alle malware te willen bestrijden, ongeacht uit welke bron het komt.

Sensatiebelust

In een blogpost noemt oprichter Eugene Kaspersky het bericht van de Wall Street Journal "sensatiebelust". Als de software van Kaspersky inderdaad is misbruikt bij de hack, dan is dat volgens hem gebeurd via een beveiligingslek dat per abuis is ontstaan. Hij vraagt zich af waarom dit lek niet bij Kaspersky is gemeld door de Amerikaanse inlichtingendiensten, nadat zij de hack ontdekten.

De software van het bedrijf is in de Verenigde Staten controversieel geworden nadat eerder al geruchten gingen over banden tussen het bedrijf en de Russische inlichtingendiensten. Het gebruik van Kaspersky-software binnen de overheid is onlangs helemaal verboden.