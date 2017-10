'Russische inlichtingendiensten braken in 2015 in bij NSA'

Dat meldt The Wall Street Journal donderdag op basis van ingewijden. In de gestolen data staan details over hoe de NSA buitenlandse computernetwerken infiltreert, welke code het gebruikt om te spioneren en hoe het netwerken binnen de VS beschermd.

De data in kwestie zou door een freelancer van de NSA gekopieerd zijn naar zijn eigen computer. Vervolgens zou hij die computer mee naar huis hebben genomen. De Russische inlichtingendiensten zouden vervolgens de computer gehackt hebben.

Volgens The Wall Street Journal kregen de hackers zijn computer in het vizier, nadat ze de bestanden konden identificeren via antivirussoftware van het Russische beveiligingsbedrijf Kaspersky Lab. Hoe dit precies in zijn werk zou zijn gegaan, is niet duidelijk.

Volgens de ingewijden vond de aanval in 2015 plaats, maar werd deze pas in de lente van 2016 ontdekt. Het incident is nooit naar buiten gebracht.

Ban

Kaspersky Lab kwam dit jaar onder vuur te liggen in de Verenigde Staten. De Amerikaanse overheid is bang dat het bedrijf banden heeft met de Russische overheid. Dat zou betekenen dat de software mogelijk voor spionage misbruikt kan worden.

De software van Kaspersky Lab mag niet langer gebruikt worden binnen de Amerikaanse overheid, zo besloot de Senaat in september.