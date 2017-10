Netflix verhoogt prijzen van abonnementen

Dat bevestigt Netflix tegenover NU.nl. De prijsstijging geldt niet alleen voor nieuwe klanten, maar ook voor bestaande abonnees. Ook in het buitenland stijgen de prijzen.

Het Standaard-abonnement van Netflix, waarmee films en series in hd gestreamd worden en de dienst op twee schermen tegelijkertijd bekeken kan worden, wordt een euro per maand duurder. Het abonnement kost nu 10,99 euro per maand, in plaats van 9,99 euro.

Het duurste abonnement, het Premium-abonnement, is met twee euro gestegen naar 13,99 euro per maand. Met dit abonnement kan de content ook in ultra hd gestreamd worden. De dienst kan daarmee ook op vier schermen tegelijkertijd bekeken worden.

E-mails

Bestaande klanten krijgen op 19 oktober een e-mail met alle wijzigingen. Abonnees hebben dan dertig dagen om de nieuwe prijzen te accepteren, het abonnement te wijzigen of de dienst op te zeggen.

Naar alle waarschijnlijkheid stijgen de prijzen, zodat Netflix meer geld uit kan geven aan zijn originele series, zoals The Crown en Stranger Things. Netflix gaf hier dit jaar al 6 miljard dollar aan uit. In 2017 moet er meer dan 1.000 uur aan originele content toegevoegd worden aan de dienst. Zo verschijnt er op 27 oktober een nieuw seizoen van Stranger Things.