Europese Commissie klaagt Ierland aan wegens belastingzaak Apple

Dat heeft Eurocommissaris Margrethe Vestager op woensdag bekendgemaakt.

Brussel zei afgelopen jaar dat Apple 13 miljard euro aan achterstallige belasting moet betalen, nadat een onderzoek concludeerde dat Apple te weinig heeft betaald. De afhandeling van de naheffing ligt in handen van de Ierse overheid omdat het Europese hoofdkantoor van Apple in Ierland gevestigd is.

Volgens Vestager heeft Ierland onvoldoende gedaan om de achterstallige belasting te ontvangen. De Europese Commissie hoopt nu via de rechter af te dwingen dat het belastingbedrag alsnog wordt betaald.

Afgelopen jaar bleek dat de Ierse regering en Apple afspraken hadden gemaakt, waardoor het bedrijf in 2003 effectief 1 procent belasting betaalde over zijn Europese winst. In 2014 lag dit percentage op 0,005 procent.

Brussel maakte ook bekend dat Amazon 250 miljoen euro aan achterstallige belasting moet betalen.