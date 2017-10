Uber accepteert investering SoftBank en hervormt bestuur

De firma levert een kapitaalinjectie van 1 tot 1,25 miljard dollar, tegen een waardering van 69 miljard dollar voor Uber als geheel.

SoftBank zal verder 14 tot 17 procent van alle bestaande aandelen in Uber overnemen van medewerkers en eerdere investeerders, waardoor het bedrijf maximaal rond de 10 miljard dollar zal uitgeven.

De raad van bestuur van Uber heeft dinsdag ook de macht van voormalig directeur Travis Kalanick ingeperkt, stellen bronnen tegen Reuters en de New York Times. Zijn stemrecht is beperkt, en er worden nieuwe zetels toegevoegd aan de raad.

Tweederde van de raad moet nu toestemming geven voordat de huidige directeur Dara Khosrowshahi kan worden weggestuurd, totdat de beursgang van Uber een feit is. Het bedrijf wil in de herfst van 2019 naar de beurs, stellen de ingewijden.

Beroofd

Twee vroege investeerders in Uber, Shervin Pishevar en Steve Russell, zeggen van plan te zijn om het bedrijf aan te klagen wegens de veranderingen. In het eerdere systeem hadden zij tien stemmen per aandeel. Dat zou nu worden teruggebracht tot één stem per aandeel.

Volgens het duo worden trouwe medewerkers van Uber "in essentie beroofd" door de nieuwe structuur. Het is onduidelijk of Kalanick het eens is met de wijzigingen. Hij is verwikkeld in een juridisch geschil met investeerder Benchmark over zijn rol bij het bedrijf, maar mogelijk kan zijn ingeperkte stemrecht daar juist voor een oplossing zorgen.

Uber heeft in het afgelopen jaar te maken gehad met een reeks schandalen die Kalanick uiteindelijk de kop kostten.