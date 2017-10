Europees Hof moet zich buigen over privacyzaak tegen Facebook

Dat heeft het Ierse Hooggerechtshof dinsdag bepaald, meldt aanklager Max Schrems op Twitter.

Hij startte de zaak al in 2013, omdat hij het onacceptabel vindt dat Facebook data van Europese gebruikers in de VS opslaat. Volgens hem kunnen de Amerikaanse inlichtingendiensten daar grasduinen in de gegevens.

De zaak van Schrems kwam eerder ook al terecht bij het Europees Hof. Die rechtbank besloot toen dat het Safe Harbor-verdrag, dat uitwisseling van privégegevens tussen de EU en VS regelde, ongeldig was. Het verdrag is inmiddels vervangen door de nieuwe Privacy Shield-overeenkomst, die volgens Schrems nog altijd tekortschiet.

Gevolgen

Eerder dit jaar riep de Ierse privacytoezichthouder al op tot verwijzing van de zaak naar het Europees Hof. Volgens de waakhond zijn de contractuele clausules die internetbedrijven gebruiken om gegevens tussen de EU en VS uit te wisselen mogelijk ongeldig.

De uitspraak van het Europees Hof kan daarom ook grote gevolgen hebben voor andere internetbedrijven dan Facebook. Duizenden firma's gebruiken de 'modelcontracten' om internationale gegevensuitwisseling mogelijk te maken.

Schrems klaagde het sociale netwerk eerder ook in eigen land aan. Die zaak werd ook al doorverwezen naar het Europees Hof van Justitie, om te bepalen of Schrems in de zaak duizenden andere Facebook-gebruikers mag vertegenwoordigen.