Voormalig Uber-directeur benoemt twee nieuwe bestuursleden

Dat meldt Reuters. Het gaat om voormalig Xerox-directeur Ursula Burns en voormalig Merrill Lynch-directeur John Thain. De twee nieuwe leden zijn aangewezen om de bestuursraad "dramatisch te herstructureren" en de "stemrechten significant te veranderen", aldus Kalanick.

De taxidienst zelf zegt in een verklaring verrast te zijn door Kalanicks actie. Als gevolg van de benoeming zijn investeerders verdeeld over of Kalanick in de raad van bestuur moet blijven en of hij wel twee andere bestuursleden mag benoemen.

Plan

Volgens een ingewijde besloot Kalanick actie te ondernemen nadat de nieuwe directeur van Uber, Dara Khosrowshahi, een plan had voorgelegd aan de bestuursleden. Met dat plan zou de nieuwe directeur de controle krijgen over vier plaatsen in de bestuursraad.

In het plan van Khosrowshahi staat dat een van de twee posities waar Kalanick de controle over heeft, naar SoftBank Group verplaatst moet worden. Dat bedrijf zou volgens de ingewijde overwegen om te investeren in de taxidienst.

Khosrowshahi zou vervolgens iemand van zijn keuze op de vrijgekomen plaats kunnen zetten. Daarnaast waren er nog drie extra plaatsen over in de bestuursraad, waar hij ook bestuursleden van zijn keuze voor zou kunnen benoemen.

Op 3 oktober zou er over het plan worden gestemd. Uber heeft niet gereageerd op het plan van Khosrowshahi.