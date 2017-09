Ministerie VS wil weten wie anti-Trump-pagina op Facebook 'like' gaven

Dat blijkt uit rechtbankdocumenten die CNN in handen heeft. Met drie verschillende zoekbevelen richt het ministerie zich opnieuw op aanhangers van de site Disruptj20.org, die protesten tijdens de inauguratie van president Donald Trump organiseerde.

Het ministerie vraagt Facebook om de gegevens van ongeveer 6.000 gerbuikers die de Facebook-pagina van Disruptj20 een like gaven. Het gaat om namen en andere accountgegevens die niet openbaar zijn.

Tijdens de inauguratie van Trump werden demonstraties gehouden, waarbij in totaal rond de tweehonderd mensen werden opgepakt. Zij zouden zich onder meer schuldig hebben gemaakt aan vandalisme.

Huiveringwekkend

De American Civil Liberties Union (ACLU), een burgerrechtenbeweging die opkomt voor de vrijheid van meningsuiting, heeft de rechtbank gevraagd om het zoekbevel te vernietigen. Een advocaat van de ACLU noemt het tegen CNN "bijzonder huiveringwekkend" dat de regering de politieke associaties van zijn eigen tegenstanders wil onderzoeken. Het is onduidelijk of Facebook van plan is om medewerking te verlenen of het bevel aan te vechten.

De eis van het ministerie is een nieuwe stap in een uitgebreider onderzoek naar Disruptj20.org. Eerder wilde het ministerie ook de gegevens van alle bezoekers van die site opvragen bij webhoster DreamHost, maar uiteindelijk werd dat zoekbevel deels teruggetrokken. De hoster had geklaagd dat daarbij ip-adressen van miljoenen onschuldige bezoekers zouden worden vrijgegeven.

Bij DreamHost werd nog wel een beperkter ledenbestand opgeëist, waaronder e-mailadressen van gebruikers die een account hadden op Disruptj20.org.