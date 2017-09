Overheid VS diende recordaantal geheime dataverzoeken in bij Apple

De verzoeken hadden betrekking tot 9.000 tot 9.249 gebruikers van apparaten van Apple. In 70 procent van de gevallen overhandigde Apple de opgevraagde data aan de Amerikaanse overheid, zo blijkt uit het transparantierapport van Apple dat donderdag gepubliceerd is (pdf).

De data werd opgevraagd via zogenaamde national security letters. Data die daarmee opgevraagd wordt, wordt gebruikt in onderzoeken die te maken hebben met de nationale veiligheid. Voor een dergelijk verzoek is geen toestemming vooraf nodig van een rechter, wat bij andere verzoeken wel het geval is.

Daarnaast mag er niet om de inhoud van berichten, telefoongesprekken of e-mails gevraagd worden. Wel mogen bijvoorbeeld de nummers die met een iPhone gebeld zijn opgevraagd worden.

Apple mag geen niet meer informatie vrijgeven over de opgevraagde data dan de eerder genoemde cijfers. Bij national security letters wordt er namelijk ook een geheimhoudingsverklaring opgelegd. Zelfs de gebruiker waar het om gaat mag niet op de hoogte gesteld worden van het verzoek.

Nederland

De Nederlandse overheid vroeg in de eerste zes maanden van dit jaar om informatie over 108 apparaten, in 37 afzonderlijke verzoeken. Dit zijn echter normale verzoeken, waarbij er wel toestemming van een rechter nodig is. In 57 procent van de gevallen werd die data overhandigd.

Daarnaast vroeg de overheid om informatie over twaalf verschillende accounts. Dit kunnen bijvoorbeeld iCloud- of iTunes-accounts zijn. In negen gevallen werd deze informatie overhandigd.

Wereldwijd werden er 30.814 verzoeken ingediend voor 233.052 apparaten. Dat zijn 630 verzoeken meer dan in de laatste helft van 2016.