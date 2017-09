Apple Music heeft 30 miljoen betalende abonnees

Dat zegt Apple donderdag tegenover Billboard. De omzet in het eerste halfjaar van 2017 is met 17 procent gestegen tegenover dezelfde periode een jaar eerder. Concurrent Spotify had aan het einde van juli het dubbele aantal betalende abonnees, namelijk 60 miljoen.

In december deelde Apple ook statistieken met Billboard. Toen had de dienst 20 miljoen klanten. Zestig procent daarvan had in het halfjaar daarvoor geen losse muziek gekocht via iTunes.

Om mee te komen met de concurrentie wil Apple nauwere relaties opbouwen met artiesten en hun fans, vertelt Jimmy Iovine, het hoofd van Apple Music. Dit doet de dienst door exclusieve content als documentaires, interviews en betere advertenties aan te bieden.