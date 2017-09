Brussel wil dat internetbedrijven actiever op zoek gaan naar illegale berichten

Dat stelt de Commissie donderdag in een nieuw document over de aanpak van illegaal materiaal op internet.

Online platforms moeten goed samenwerken met nationale autoriteiten om materiaal snel te verwijderen na een melding, stelt de Commissie. Ook moeten ze samenwerken met andere vertrouwde organisaties die meldingen van illegaal materiaal verzamelen en kunnen doorgeven.

in zijn richtlijnen, die niet wettelijk bindend zijn, spreekt de Europese Commissie nog niet over strikte tijdslimieten voor het verwijderen van materiaal. Daar wordt nog verder onderzoek naar gedaan.

Facebook, Google, Twitter en Microsoft tekenden al een vrijwillige gedragscode, waarin zij beloven om illegaal materiaal zo veel mogelijk binnen 24 uur te verwijderen. Sommige EU-leiders willen dat dat nog sneller gaat.

Techbedrijven worden door de Commissie aangemoedigd om teinvesteren in systemen die illegaal materiaal automatisch kunnen detecteren en verwijderen. Twitter zei onlangs dat het al zo'n systeem heeft gebruikt om honderdduizenden tweets te verwijderen. YouTube gebruikt een vergelijkbaar systeem, met de naam Content ID, voor het opsporen van auteursrechtenschendingen.

Privacy

Met name de oproep tot het onwikkelen van geautomatiseerde verwijderingssystemen levert de Commissie veel kritiek op.

European Digital Rights (EDRi), een samenwerkingsverband van digitale burgerrechtenbewegingen, zegt dat techbedrijven onvoldoende worden aangespoord om te controleren of materiaal wel daadwerkelijk illegaal is voordat het wordt verwijderd.

De Commissie kijkt alleen naar het aantal verwijderde berichten en de snelheid waarmee dat gebeurt, aldus de organisatie. De vrijheid van meningsuiting had door de Commissie sterker moeten worden verdedigd, stelt EDRi, waar onder meer het Nederlandse Bits of Freedom lid van is.

Ook D66-Europarlementariër Marietje Schaake is bezorgd over de "censuurfilters" die de Europese Commissie in haar ogen wil invoeren. De procedures om illegaal materiaal te verwijderen moeten weliswaar worden verbeterd, stelt ze in een verklaring, maar dat moet op een transparantere wijze. "Ook online moet de rechtsstaat zijn betekenis houden, met waarborgen van het publiek belang. In Europa is geen plaats voor preventieve censuur."