'Deal tussen Uber en SoftBank voorkomt terugkeer topman Kalanick'

In de investeringsdeal wordt afgesproken dat SoftBank de terugkeer van Kalanick niet zal steunen, stellen bronnen donderdag tegen Bloomberg.

Kalanick moest in juni vertrekken bij Uber, na druk van investeringsfirma Benchmark. Kalanick had de leiding over Uber tijdens een periode van sterke groei, maar ook een flink aantal schandalen. Daardoor werd zijn positie als CEO uiteindelijk onhoudbaar. Wel hield hij drie zetels in het bestuur van Uber.

Benchmark en Kalanick zijn verwikkeld in een rechtszaak. Volgens Benchmark heeft Kalanick zich schuldig gemaakt aan fraude en contractbreuk toen hij drie zetels in de bestuursraad voor zichzelf regelde. Benchmark wil dat Kalanick uit de raad wordt gezet.

'Steve Jobsen'

Kalanick zegt dat hij niet wil terugkeren als CEO van Uber. Dit ondanks berichten die claimden dat Kalanick een terugkeer zou willen 'Steve Jobsen', een verwijzing naar de voormalig Apple-directeur die na een periode van afwezigheid terugkwam om het bedrijf van de ondergang te redden.

Ondertussen lopen de onderhandelingen over de investering door SoftBank nog. Naar verluidt zal de Japanse firma minstens 1 miljard dollar in Uber steken op een waardering van 69 miljard dollar. Daarnaast zou SoftBank samen met andere investeerders tot wel 9 miljard dollar aan aandelen van eerdere investeerders opkopen via een veiling.