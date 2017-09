Facebook, Google en Twitter gehoord over invloed op verkiezingen VS

De inlichtingencommissie van de Senaat wil zo beter zicht krijgen op welke manier Rusland sociale netwerken en het internet gebruikte om de uitslag te beïnvloeden.

De Amerikaanse inlichtingendiensten vermoeden dat Rusland nepnieuws heeft verspreid om toenmalig presidentskandidaat Donald Trump te bevoordelen, maar de commissie wil ook weten welke rol social media hebben gespeeld. De bedrijven worden gevraagd om tijdens een openbare zitting tekst en uitleg te komen geven.

Facebook

Trump twitterde woensdag dat "Facebook altijd anti-Trump is geweest", zonder te zeggen waar hij die claim op baseerde. Dat schoot Facebook-eigenaar Mark Zuckerberg in het verkeerde keelgat. Hij stelde woensdagnacht in een reactie dat linkse Amerikanen juist vinden dat Facebook Trump heeft geholpen. "Zo ziet een platform voor alle ideeën eruit", schreef hij.

Facebook erkent dat er ''problematische advertenties" zijn gevonden. Rusland bleek rond de 100.000 dollar te hebben uitgegeven aan politieke advertenties waarmee onder meer protesten werden aangewakkerd. Maar die vallen volgens Zuckerberg in het niet bij de honderden miljoenen dollars aan advertenties die de twee presidentskandidaten zelf aan online advertenties uitgaven.

De topman zegt er wel spijt van de hebben dat hij het kort na de verkiezingen een "bizar idee" noemde dat nepnieuws op Facebook de verkiezingen zou hebben beïnvloed. "Deze kwestie is te belangrijk om er afwijzend over te zijn."

Maar volgens Zuckerberg blijkt uit interne Facebook-data dat zijn platform er vooral voor heeft gezord dat mensen discussieerden over de politiek en dat er meer mensen gingen stemmen. Facebook heeft zulke data vooralsnog niet openbaar gemaakt.

Twitter

De New York Times schrijft donderdag dat de rol van Twitter in de Russische beïnvloedingscampagne mogelijk is onderschat. Vooralsnog is er vooral veel aandacht geweest voor activiteiten op Facebook, maar Rusland lijkt volgens experts ook een groot leger aan 'bots' te hebben ingezet op Twitter.

Volgens onderzoekers volgen zij nog honderden actieve Twitter-accounts die mogelijk onderdeel vormen van een Russische beïnvloedingscampagne. Twitter zelf heeft nog niet veel losgelaten over de kwestie. In een verklaring zegt het bedrijf alleen dat het "de integriteit van het verkiezingsproces diep respecteert" en overtreding van de algemene voorwaarden wil tegengaan.

Moskou heeft altijd ontkend dat het zich heeft bemoeid met de verkiezingen.