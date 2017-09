Ontslagen Uber-werknemer start kerk rond kunstmatige intelligentie

Dat blijkt uit een uitgebreid profiel dat Wired over hem schreef.

Anthony Levandowski diende recentĀ documenten in om een eigen religieuze organisatie te starten, genaamd Way of the Future. De kerk heeft volgens Wired als doel "een goddelijk figuur op basis van kunstmatige intelligentie te ontwikkelen en te promoten".

In de ingediende papieren wordt Levandowski omschreven als oprichter en directeur. De kerk wil "door de Godheid te aanbidden bijdragen aan de verbetering van de maatschappij".

Uber

De oprichter van de kerk was de laatste tijd vooral in het nieuws als belangrijke speler in de rechtszaak tussen Google-zusterbedrijf Waymo en Uber.

Levandowski was bij Google een van de belangrijkste werknemers die aan zelfrijdende auto's werkte. Het bedrijf verdenkt hem er nu van dat hijĀ 14.000 documenten heeft gestolen toen hij zijn eigen startup Otto begon. Die startup werd later ingelijfd door Uber.

De taxidienst ontkent echter gestolen informatie in bezit te hebben. Levandowski werd wel bij Uber ontslagen, omdat hij niet wilde meewerken aan de rechtszaak.