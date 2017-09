Twitter past beleid aan na Noord-Korea-tweet Trump

De Amerikaanse president Donald Trump uitte op zondag via Twitter kritiek op Noord-Korea. Na een toespraak van de Noord-Koreaanse minister van Buitenlandse Zaken bij de VN, noemde Trump de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un "kleine raket-man", en dreigde hij dat de Noord-Koreanen "er niet lang meer zullen zijn".

Noord-Korea vatte die tweet van Trump op als oorlogsverklaring. Een oorlogsverklaring is in principe in strijd met de richtlijnen van Twitter, die dreigementen verbieden.

Toch heeft Twitter besloten de tweet van Trump niet te verwijderen. "We houden alle accounts aan dezelfde regels, maar wegen enkele factoren af als we bepalen of tweets onze regels overtreden", aldus Twitter.

Nieuwswaardigheid

Twitter kijkt onder meer naar de nieuwswaardigheid en het publieke belang van een tweet. Het bedrijf zegt zijn openbare richtlijnen te zullen bijwerken, om ook aan gebruikers duidelijk te maken wat de afweging is bij het al dan niet verwijderen van tweets.

President Trump gebruikt Twitter al jaren om zijn mening naar buiten te brengen, vaak zonder overleg met zijn adviseurs. Dat komt hem regelmatig op kritiek te staan, zelfs van zijn eigen partijgenoten.