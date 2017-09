'China blokkeert WhatsApp grotendeels'

Dat meldt The New York Times. Volgens de krant zou de samenkomst van de top van de Communistische Partij van China reden zijn om de berichtendienst te blokkeren.

Een NU.nl-journalist in de zuid-Chinese stad Shenzhen kon dinsdag inderdaad geen berichten versturen en ontvangen via WhatsApp. Alleen via speciale VPN-software kan de blokkade nog worden omzeild.

In juli werd WhatsApp al deels geblokkeerd in China, al ging het toen enkel om afbeeldingen, audio- en videobestanden.

WhatsApp zou sinds zondag in toenemende mate verstoord worden. Onderzoekers vermoeden dat de Chinese firewall de versleutelde berichten van WhatsApp blokkeert, waardoor berichten niet aankomen bij de ontvanger.

Facebook, eigenaar van WhatsApp, wil geen commentaar geven over de werking van WhatsApp in China. Het bedrijf gaat vrijwel nooit in op vragen over zijn diensten in China. Bekend is wel dat Facebook graag zijn sociale netwerk zou willen herintroduceren in China, al lijkt het bedrijf dat vooralsnog niet te lukken.

Onbruikbaar maken

WhatsApp was de afgelopen jaren de enige Facebook-dienst die in China te gebruiken was. Facebook, Messenger en Instagram worden al jaren geblokkeerd door de Chinese overheid.

De Chinese overheid gebruikt zijn omvangrijke censuurapparaat al langer om buitenlandse internetdiensten te blokkeren of zo ernstig te vertragen dat ze onbruikbaar worden.

Lokale internetdiensten zijn in China een stuk groter dan hun Amerikaanse evenknieën. Zo is berichtenapp WeChat in China populairder dan WhatsApp. WeChat wordt ontwikkeld door het Chinese bedrijf Tencent, dat bereid is om censuur toe te passen op berichten die de Communistische Partij niet wil toestaan.

De partij houdt op 18 oktober zijn vijfjaarlijkse partijtop, waar de president Xi Jinping zal worden aangesteld voor een tweede termijn als president. Op de top wordt vaak ook duidelijk welke partijleiders in de toekomst machtiger zullen worden. Voorafgaand aan eerdere partijtoppen werd de censuur op internet en in de staatsmedia ook versterkt.

Boetes

Los van de partijtop heeft de Communistische Partij zijn greep op het internet in de afgelopen jaren flink versterkt, onder meer met nieuwe wetten. Drie Chinese internetbedrijven kregen maandag voor het eerst een boete, omdat ze verbannen materiaal niet tijdig hadden gecensureerd.

Baidu, Sina en Tencent kregen ieder een relatief kleine boete van omgerekend 64.000 euro voor het toestaan van pornografie, geweld en informatie die "aanspoort tot etnische haat".