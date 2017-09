'Steve Bannon wilde Facebook bespioneren'

Dat meldt Buzzfeed op basis van e-mails die het medium in handen heeft.

Het idee werd opgebracht door Chris Gacek, die werkte bij de Family Research Council, een conservatieve lobbygroep.

Gacek liet Bannon in augustus 2016 weten dat Facebook een "Public Policy Manager" zocht en stelde voor om kandidaten aan te dragen van verschillende politieke stromingen. Deze kandidaten zouden vervolgens aan Bannon rapporteren.

Volgens Buzzfeed wilden Bannon en Gacek op deze manier ontdekken of Facebook vooroordelen had over sollicitanten.

Freelancers

De e-mail zou vervolgens zijn doorgestuurd naar de voormalige tech-redacteur van Breitbart, Milo Yiannopoulos, die het naar een groep freelancers die voor hem werkte stuurde. "Het lijkt lastig om dat te doen, zonder dat ze hiervan op de hoogte raken", reageerde een van de freelancers.

Het is niet duidelijk of iemand voor Breitbart heeft gesolliciteerd op de positie. Ook is niet bekend of Bannon en Gacek daadwerkelijk wilden dat er iemand werd aangenomen. De baan ging uiteindelijk naar een voormalig werknemer van Barack Obama, de vorige president van de VS.

Steve Bannon trad in augustus dit jaar af als de politiek adviseur van Trump. Hij was de drijvende kracht achter een aantal van Trumps meest controversiële beleidspunten, waaronder het reisverbod voor mensen uit diverse overwegend islamitische landen.