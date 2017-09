Uber-baas biedt excuses aan na verlies Londense vergunning

In een brief aan de inwoners van Londen schrijft Khosrowshahi dat Uber de transportsector heeft veranderd, maar dat "we onderweg fouten hebben gemaakt". "Namens alle Uber-medewerkers wereldwijd bied ik mijn excuses aan voor de fouten die we hebben gemaakt." Khosrowshahi zegt niet precies welke fouten hij bedoelt.

De transportwaakhond Transport for London trok de vergunning van Uber in omdat het bedrijf slecht zou omspringen met zijn verantwoordelijkheid op het gebied van openbare orde en veiligheid. Het bedrijf is in beroep gegaan tegen dat oordeel en mag ondertussen zijn diensten blijven aanbieden.

Khosrowshahi werkt pas minder dan een maand bij Uber. Hij verving Travis Kalanick, de vorige CEO die moest vertrekken na een reeks schandalen.

Uber ruziede onder meer met toezichthouders en eigen chauffers in verschillende landen, werd onderzocht wegens privacyschending, werd aangeklaagd wegens diefstal van bedrijfsgeheimen, en publiceerde een rapport over wijdverspreid seksisme op de eigen werkvloer.

Petitie

In de brief erkent Khosrowshahi dat Uber moet veranderen. "Als de nieuwe CEO van Uber is het mijn taak om het volgende hoofdstuk van Uber te schrijven." In Londen belooft Uber onder meer dat zijn taxi's beter toegankelijk zullen worden voor gehandicapten en dat luchtvervuiling harder zal worden aangepakt.

Uber startte in Londen een petitie, waarin klanten de Londense burgemeester Sadiq Khan vragen om Uber beschikbaar te houden. Maandagmiddag hebben bijna 750.000 mensen hun handtekening onder de petitie gezet.