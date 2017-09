'Obama waarschuwde Facebook-baas Zuckerberg voor nepnieuws'

Obama ging in gesprek met Zuckerberg kort nadat hij het "bizar" had genoemd dat nepnieuws een invloed zou hebben gehad op de verkiezingen in november, meldt de Washington Post maandag op basis van ingewijden.

Die uitspraak deed Mark Zuckerberg kort na de winst van Donald Trump. Verschillende media deden toen uit de doeken hoe berichten van nepnieuwssites erg populair waren geworden op Facebook.

Obama waarschuwde de topman dat het probleem alleen maar ernstiger zou worden in toekomstige verkiezingen, tenzij Facebook hier actief tegen zou optreden. Volgens de bronnen van de Washington Post erkende Zuckerberg het probleem maar zei hij dat nepnieuws niet breed was verspreid op Facebook en dat het probleem niet makkelijk kon worden aangepakt.

Maatregelen

Bijna een jaar later heeft Facebook een uitgebreid pakket aan maatregelen om op te treden tegen nepnieuws. Het sociale netwerk werkt onder meer samen met nieuwsmedia om feiten te checken, en zet software in die nep-accounts automatisch kan herkennen. Daarmee werden voor de Franse verkiezingen 30.000 accounts geblokkeerd.

Eerder deze maand erkende Facebook dat Rusland vermoedelijk Facebook-advertenties heeft gebruikt om politieke berichten te verspreiden tijdens de Amerikaanse verkiezingen. Het land zou 100.000 dollar hebben uitgegeven aan ongeveer 3.000 advertenties, waarmee onder meer werd opgeroepen tot demonstraties.

Facebook heeft inmiddels beloofd om de betreffende advertenties te overhandigen aan onderzoekers van het Amerikaanse Congres.

Hackersgroep

In juni 2016, ruim voor de verkiezingen, nam Facebook al contact op met de FBI om te waarschuwen over de Russische hackersgroep Fancy Bear, zo meldt de Washington Post in zijn reconstructie.

Facebook merkte onder meer dat de groep nep-accounts optuigde om gestolen e-mails te verspreiden. Volgens cybersecurity-experts zat Fancy Bear onder meer achter de hack op het Democratisch Nationaal Comité, waarbij e-mails van medewerkers werden buitgemaakt.

In een uitgebreider onderzoek kwam Facebook later tot de conclusie dat de meeste verspreiders van nepnieuws een financieel motief hadden, en vermoedelijk niet in opdracht van buitenlandse overheden werkten. Het bedrijf kon alleen de politieke advertenties met zekerheid aan Rusland toeschrijven.

Volgens de congressionele onderzoekers is de vondst van Facebook slechts "het topje van de ijsberg".