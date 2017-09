Taxibedrijf Uber bereid tot concessies in Londen

Het bedrijf zegt toe om meer aandacht te besteden aan de veiligheid van passagiers en om de arbeidsomstandigheden van chauffeurs te verbeteren, zoals het beperken van het aantal werkuren.

De toezichthouder op het openbaar vervoer in de Britse hoofdstad, Transport for London (TfL), trok vrijdag de vergunning in omdat men vindt dat het bedrijf achter de gelijknamige taxiapp onvoldoende verantwoordelijkheid neemt voor zaken die de openbare orde en veiligheid aangaan.

Bovendien zou Uber niet genoeg hebben gedaan om misdaden te melden bij de autoriteiten. Daarnaast is de toezichthouder kritisch over hoe het bedrijf medische certificaten verzamelt.

Handtekeningen

Uber ging in beroep tegen die beslissing. Zolang die zaak loopt, kan het nog door blijven werken in Londen. De vervoerder heeft binnen een dag al een half miljoen handtekeningen verzameld tegen het intrekken van zijn vergunning voor het taxivervoer in Londen. De ondertekenaars van de petitie doen een oproep aan burgemeester Sadiq Khan, die tevens voorzitter is van de toezichthouder, het besluit ongedaan te maken.

Er rijden circa 40.000 chauffeurs voor Uber in de Britse hoofdstad. Zo'n 3,5 miljoen Londenaren maken gebruik van de app. Daarmee zou het definitieve verlies van de vergunning een zware slag zijn voor het Amerikaanse bedrijf.