Zeven Amerikaanse staten bevestigen Russische hack tijdens verkiezingen

De staten Wisconsin, Ohio, Minnesota, Alabama, Colorado, Connecticut en Washington hebben vrijdag aangegeven doelwit te zijn geweest van hackers tijdens de verkiezingen. Het hoofd van het verkiezingsbureau van de staat Wisconsin maakte vrijdag bekend dat de Russen het registratiesysteem van stemgerechtigden in zijn staat hebben geprobeerd te manipuleren.

Het is al sinds juni duidelijk dat meer dan twintig staten doelwit zijn geweest van hackers tijdens de verkiezingen, maar de Department of Homeland Security, het ministerie van Nationale Veiligheid, weigert nog altijd te zeggen welke 21 staten het doelwit waren. Volgens het ministerie is het de hackers, die werkten in opdracht van de Russische overheid, niet gelukt om de uitslagen of de lijsten met stemgerechtigde inwoners te beïnvloeden.

Wisconsin

President Trump won de staat Wisconsin van Hillary Clinton met een verschil van slechts 22.700 stemmen. Het Kremlin heeft altijd ontkend dat het vorig jaar hackers heeft ingezet om de Democratisch presidentskandidate Hillary Clinton politiek te beschadigen. Ook president Trump heeft ontkend iets met de hacks te maken te hebben.