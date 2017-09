Gemeente Londen trekt vergunning taxibedrijf Uber in

Uber mag tot uiterlijk 30 september taxidiensten in de stad aanbieden, stelt toezichthouder Transport for London (TfL) in een verklaring op Twitter. In Londen zijn ongeveer veertigduizend Uber-chauffeurs actief.

"TfL is tot de conclusie gekomen dat Uber London Limited niet in staat is om een taxivergunning te beheren", leest verklaring. "We zien dat Uber niet voldoende verantwoordelijkheid neemt als het gaat om zaken die de openbare orde en veiligheid aangaan."

Uber zou niet genoeg hebben gedaan om misdaden te melden bij de autoriteiten. Daarnaast is de toezichthouder kritisch over hoe het bedrijf medische certificaten verzamelt.

Beroep

Uber gaat in beroep tegen het besluit van de toezichthouder. De dienst mag actief blijven totdat de rechter zich hier over heeft uitgesproken.

"Door onze app te verbieden in de hoofdstad, zwichten TfL en de burgermeester voor een kleine groep mensen die de keuzes van consumenten willen inperken", zegt Ubers general manager Tom Elvidge in een reactie. "Als het bij dit besluit blijft, worden 40.000 chauffeurs werkloos en verliezen Londenaren een betaalbare vorm van transport."

Schaduw-app

De taxidienst zou er volgens TfL ook niet in zijn geslaagd om te verklaren waarom ze wetshandhavers een schaduw-app voorschotelden. Met deze app werden autoriteiten misleid, waardoor ze niet de werkelijke Uber-app konden controleren.

Volgens Elvidge is uit onderzoek gebleken dat de schaduw-app niet gebruikt werd in het Verenigd Koninkrijk.

"Alle bedrijven in Londen moeten de regels volgen en voldoen aan onze hoge verwachtingen", zegt burgermeester Sadiq Khan op Facebook. "Al helemaal als het gaat om de veiligheid van klanten. Het aanbieden van een innovatieve dienst moet niet ten koste gaan van deze veiligheid."