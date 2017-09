'Nederlandse muziekindustrie groeit grotendeels dankzij streamingdiensten'

Vooral het succes van streaming en de terugkomst van vinyl zijn de oorzaken van het succes, meldt branchevereniging NVPI donderdag. De omzet uit streaming is met ruim 30 procent gestegen. Vinyl laat een stijging van 21 procent zien.

Streamingdiensten behaalden in de eerste helft van dit jaar een aandeel van 65 procent in de totale marktomzet. Binnen de digitale markt is het zelfs 93 procent. Het downloaden van muziek verliest volgens NVPI dan ook steeds meer terrein.

De fysieke markt blijft echter krimpen. Ten opzichte van dezelfde periode in 2016 is de omzet met 16,8 procent gedaald. Dat terwijl vinyl nog steeds in de lift zit en een aandeel van 35 procent heeft binnen deze markt.

Artiesten

Volgens het NVPI zijn de positieve resultaten verder toe te schrijven aan topreleases van nationale en internationale artiesten. Zo domineerden Boef, Lil’Kleine en rapformatie SFB de hitlijsten. Boef brak meerdere records met zijn debuutalbum Slaaptekort en zijn singles Salam en Habiba.

Verder hadden Martin Garrix en Dua Lipa succes met Scared To Be Lonely. André Hazes jr. had dit jaar zijn eerste nummer 1-album, namelijk Wijzer. Luis Fonsi wist met zijn Despacito de meest gestreamde track ooit te maken.

NVPI verwacht dat de groei in de laatste zes maanden van 2017 aanhoudt.

Wereldwijd

De Amerikaanse zakenbank Goldman Sachs zei eind augustus meer succes voor betaalde streamingdiensten binnen de wereldwijde muziekindustrie te verwachten. In 2030 zou de totale omzet van de internationale muziekindustrie mede door deze diensten groeien tot ruim 34 miljard euro per jaar.

Volgens de zakenbank komt naar schatting 28 miljard euro dan van betaalde streams.