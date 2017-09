Controversiële taxidienst UberPop blijft verboden in Nederland

Dat heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) donderdag bepaald.

UberPop liet gebruikers van de Uber-app andere reizigers oppikken. De dienst werd in 2014 illegaal verklaard, omdat chauffeurs niet voldoen aan de regels voor professioneel personenvervoer en geen taxilicenties hebben.

Uber ging in beroep bij het CBb, maar deze is het eens met het besluit in 2014. Volgens de rechter is UberPop een taxidienst omdat er geld wordt verdiend. Er zou daarom geen sprake zijn van bijvoorbeeld carpoolen.

Uber kreeg dwangsommen van 10.000 euro, 300.000 euro en 50.000 euro opgelegd toen UberPop werd voortgezet. Deze dwangsommen zijn volgens het CBb gerechtvaardigd.

UberX

Een vierde dwangsom van 650.000 euro is wel ongeldig verklaard door de rechter. Deze werd opgelegd voor het aanbieden van UberX, maar bij deze dienst hebben chauffeurs een taxilicentie. Het college vernietigt daarom het besluit voor deze dwangsom.

Het CBb is de eindrechter in de rechtszaak, wat betekent dat de uitspraak definitief is. Een nieuw beroep zou niet mogelijk zijn.

"Uber is nagenoeg twee jaar geleden gestopt met UberPop in Nederland", aldus een woordvoerder van het bedrijf tegenover NU.nl. "Via de service UberX werken wij alleen met professionele gelicenseerde chauffeurs. We verwelkomen de bevestiging van het College dat deze sancties uit het verleden nu niet van toepassing zijn op UberX."

Bij UberX kunnen passagiers een privérit voor maximaal vier personen aanvragen. Deze dienst wordt wel nog aangeboden.