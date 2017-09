'Uber onderzoekt omkoping in Aziatische landen'

Volgens persbureau Bloomberg kijkt Uber naar zijn activiteiten in minstens vijf landen: China, India, Indonesië, Maleisië en Zuid-Korea.

In Indonesië werd mogelijk de politie omgekocht om een kantoor in stand te houden op een locatie die eigenlijk niet voor zakelijk gebruik bedoeld was. Daar zou al een medewerker voor zijn ontslagen, aldus bronnen van Bloomberg.

In Maleisië maakte Uber een donatie aan een overheidsfonds voor ondernemers, net toen een Maleisisch pensioenfonds een grote investering deed in het bedrijf. Even later werd een wet aangenomen die gunstig was voor Uber. Advocaten van het bedrijf zouden nog onderzoeker of hier afspraken over waren gemaakt.

Schandalen

Bij de deals zouden twee voormalige Uber-topmannen, Emil Michael en Eric Alexander, een belangrijke rol hebben gespeeld. Alexander kwam eerder in het nieuws omdat hij de medische gegevens bleek te bezitten van een vrouw die door haar Uber-chauffeur werd verkracht. Hij werd daar uiteindelijk voor ontslagen.

Michael suggereerde in 2014 dat Uber schadelijke informatie over journalisten zou moeten verspreiden, een opmerking waar hij later zijn excuses voor aanbood.

Uber heeft het afgelopen jaar te maken gehad met een reeks schandalen die uiteindelijk leidden tot het aftreden van topman Travis Kalanick. Ook veel andere topbestuurders hebben het bedrijf verlaten, en de nieuwe directeur Dara Khosrowshahi lijkt met een schone lei te willen beginnen.