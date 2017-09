Kredietbureau Equifax in maart ook getroffen door cyberaanval

"Eerder dit jaar, tijdens het belastingseizoen van 2016, werd Equifax getroffen door een beveiligingsindicent bij ons payroll-systeem", aldus een verklaring van het bedrijf in handen van The Wall Street Journal.

Equifax huurde cybersecuritybedrijf FireEye in om het incident op te lossen. Getroffen klanten zouden zijn ingelicht. Het is onduidelijk of bij de cyberaanval data is gestolen.

Het kredietbureau werd vervolgens in mei dit jaar nog eens getroffen door nog een aanval, waarbij de persoonsgegevens van 143 miljoen mensen werden gestolen. Dit lek zou het bedrijf pas eind juli op het spoor komen. "Er is niks dat er op wijst dat de twee aanvallen met elkaar te maken hebben", benadrukt Equifax.

Onderzoek

Equifax is één van de drie grootste kredietbureaus in de Verenigde Staten. Het bedrijf controleert of iemand een creditcardschuld heeft en of gestolen creditcarddata wordt misbruikt.

Het bedrijf staat inmiddels centraal in meerdere rechtszaken. Er zou onlangs een onderzoek zijn gestart naar de Equifax-top, om te zien of er met voorkennis is gehandeld. Onder andere de financieel directeur verkocht zijn aandelen vlak nadat het lek bekend was, maar voordat deze openbaar was gemaakt.