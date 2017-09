Outlook.com-gebruikers ondervinden e-mailproblemen door storing

Sinds ongeveer 10.00 uur worden er op website allestoringen.nl meldingen gemaakt van de storing. Gebruikers van outlook.com kunnen geen e-mails verzenden of ontvangen. Ook op de statuspagina van Microsoft-diensten staat een vermelding van dergelijke problemen.

Een woordvoerder van Microsoft liet in de namiddag desgevraagd weten dat de oorzaak van de storing gevonden was, al werd niet vermeld wat deze is.

Inmiddels zou er een oplossing uitgerold zijn en moeten de diensten zo snel mogelijk weer online komen. Wanneer dat precies is, is niet bekend. Ook in de avond melden gebruikers nog problemen.