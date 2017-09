Zakelijke chatdienst Slack krijgt investering van 250 miljoen dollar

Het grootste deel van de investering is afkomstig van het Japanse internetbedrijf SoftBank, meldt Bloomberg.

Slack wordt na de investering gewaardeerd op een bedrag van 5,1 miljard dollar. Bij de vorige investering was het bedrijf nog 3,8 miljard dollar waard.

Met de chatdienst Slack kunnen mensen binnen een bedrijf praten in meerdere kanalen. Het is ook mogelijk om daar externe diensten aan te verbinden, zodat bijvoorbeeld Google Calendar-afspraken automatisch worden verzonden naar een specifiek kanaal.

Slack zegt geen specifieke plannen te hebben met het geld. De investering zal worden ingezet om "flexibeler te werk te gaan", aldus een verklaring van het bedrijf.

SoftBank

SoftBank investeert steeds meer geld in techbedrijven. Dit jaar stak het bedrijf onder andere geld in Boston Dynamics en Nvidia. Ook werd er geïnvesteerd in Nauto, een maker van technologie voor zelfrijdende auto’s.

Volgens geruchten wil SoftBank ook investeren in taxidienst Uber. Het bedrijf heeft al geld zitten in GrabTaxi, Ola en Didi Chuxin, taxi-apps in Singapore, India en China.