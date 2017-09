Mogelijke Hyperloop One-route in Nederland van de baan

De Amerikaanse startup Hyperloop One overwoog afgelopen zomer negen Europese routes, waaronder één die door Nederland zou rijden. Deze Hyperloop-baan is niet door de eerste selectie gekomen, blijkt uit de gepubliceerde lijst met winnaars.

Hyperloop One kijkt nog naar twee routes in Europa: één die het noordelijke gebied van het Verenigd Koninkrijk doorkruist en een tweede die van noord naar zuid rijdt in Engeland. Wereldwijd wordt nu naar tien routes gekeken.

Het is nog niet duidelijk of de winnende routes ook worden aangelegd. Het bedrijf hoopt in de komende jaren de mogelijkheden voor een Hyperloop op de locaties te onderzoeken.

Een Hyperloop is een razendsnelle trein in een vacuümbuis, die in korte tijd grote afstanden kan afleggen. Meerdere bedrijven werken aan zo'n trein, waaronder Hyperloop One. De trein is nog grotendeels in ontwikkeling.

Nederland

De Nederlandse route was bedacht door middelbare scholieren uit Alphen aan den Rijn, die hem instuurden naar de startup. In een baan van 428 kilometer moest deze route langs Amsterdam, Rotterdam, Eindhoven, Den Bosch, Arnhem en Lelystad reizen.