'Hyperloop One in Nederland nog niet van de baan'

Nederland maakt nog steeds kans op de supersnelle 'vacuümtrein' die Hyperloop One wil ontwikkelen. Dat laat het bedrijf weten. Het bedrijf gaat tien andere kandidaten volop steunen, met geld en kennis, om hun plannen werkelijkheid te maken. Daarnaast zijn er elf projecten, waaronder die van Nederland, die de kans krijgen om hun voorstellen verder uit te werken. Daarover ontstond vrijdag verwarring.

Nederland wil zo'n ronde aanleggen tussen Amsterdam, Rotterdam, Eindhoven, Den Bosch, Arnhem en Lelystad. Die route is in totaal 428 kilometer lang, een afstand die volgens Hyperloop One in iets meer dan veertig minuten kan worden afgelegd. Het langste onderdeel, de 111 kilometer van Rotterdam naar Eindhoven, zou in tien minuten te doen zijn.

Hyperloop One had aanvankelijk 2600 aanmeldingen gekregen. Dat werd een paar maanden geleden teruggebracht tot 35 kandidaat-trajecten. Hyperloop One gaat zich nu vooral richten op tien kanshebbers. Twee daarvan zijn in Europa: Glasgow-Liverpool en Edinburgh-Londen.

Finalisten

Ook de Verenigde Staten, Canada, Mexico en India zijn nog in de race. De elf 'verliezend finalisten', waaronder Nederland en Duitsland, mogen ook nog een sprankje hoop koesteren.

Het is nog niet duidelijk of de winnende routes ook worden aangelegd. Het bedrijf hoopt in de komende jaren de mogelijkheden voor een Hyperloop op de locaties te onderzoeken.

Een Hyperloop is een razendsnelle trein in een vacuümbuis, die in korte tijd grote afstanden kan afleggen. Meerdere bedrijven werken aan zo'n trein, waaronder Hyperloop One. De trein is nog grotendeels in ontwikkeling.

Ontwikkeling gaat door

De ontwikkeling van Hyperloop wordt in Nederland niet stopgezet. Volgens Hyperloop-startup Hardt uit Delft blijven de ontwikkelingen juist in volle gang.

"We werken in Nederland volop aan een testfaciliteit voor Hyperloop, waar we onder meer testen met bochten en wissels", zegt Hardt-directeur Tim Houter. Begin juni onthulde de startup zijn eigen testbuis voor experimenten met de snelle trein. Houter stelt dat Nederland "één van de koplopers is" als het gaat om ontwikkelingen van het Hyperloop-systeem.