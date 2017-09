Video's politievloggers worden aangepast wegens privacyzorgen

Dat meldt de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) tegenover KRO-NCRV, dat onderzoek deed naar de video's.

Daarbij werden alle video’s van de politievloggers Jan-Willem en Tess bekeken. Jan-Willem is actief in Almere, Tess in Amsterdam. Beide agenten filmen een deel van hun dagelijkse werkzaamheden en zetten daarvan video's op YouTube.

Gezichten van verdachten en slachtoffers worden daarin onherkenbaar gemaakt, maar uit het onderzoek bleek dat in 29 gevallen alsnog persoonlijke informatie kon worden achterhaald. In 18 gevallen werd het exacte adres van een persoon in kwestie gevonden.

'Meerwaarde'

De politie laat aan KRO-NRCV weten dat het de politievlogs "van meerwaarde" vindt, maar dat wel de wettelijke voorschriften omtrent privacy nageleefd moeten worden. "Als er beelden zijn verspreid waarop mensen herkenbaar zijn of hun identiteit herleidbaar is, dan moeten we dat aanpassen", luidt de verklaring.

Tegenover de AP liet de politie weten dat desbetreffende video’s verwijderd worden of aangepast zodat dergelijke details niet langer herkenbaar zijn. Ook belooft de politie het toezicht op wat agenten via sociale media delen aan te scherpen.